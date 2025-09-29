Flotilla Croatti si avvicina a Gaza | Pronti a tutto so che rischio l' arresto Ma apriremo i corridoi umanitari

“Ci troviamo a 380 miglia da Gaza, all’altezza di Marsa Matruh, seguendo la costa egiziana, e secondo le nostre previsioni tra martedì notte e mercoledì mattina entreremo nelle acque palestinesi”. RiminiToday è riuscita nel pomeriggio di lunedì (29 settembre) a mettersi in contatto con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - croatti

Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"

Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla

Drone contro barca della Flotilla. Croatti: "Ho paura, ma non rinuncio. Parteciperò alla missione a Gaza"

Marco Croatti. . La Flotilla è entrata nella fase più delicata della sua missione. Continuate a seguirci e a starci vicino: voi siete il nostro equipaggio di terra. #globalsumudflotilla #sailtogaza #BreakTheSiege #FreePalestine - facebook.com Vai su Facebook

Il senatore del M5s Marco Croatti si trova sulla Global Sumud Flotilla, in particolare sulla nave Morgana, che batte bandiera italiana ed è stata colpita da droni questa notte - X Vai su X

I parlamentari italiani sulla Flotilla, Croatti: «Tra 4 giorni saremo a Gaza, ci esercitiamo per gli scenari peggiori. Di notte droni e interferenze radio, questa volta con ... - Il senatore Marco Croatti del M5S è a bordo dell'imbarcazione Morgana: «Abbiamo visto anche imbarcazioni sospette navigare tra una barca e l’altra a luci spente e non erano pescherecci. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Flotilla, chi sta abbandonando la nave? Discussioni tra equipaggi, non tutti vogliono rischiare: a bordo prime defezioni - Dopo la sosta in Grecia, le imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria sono pronte all’ultimo tratto ... Si legge su ilgazzettino.it