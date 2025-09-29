Flotilla Carnimeo | La protesta pacifica in acque internazionali è legittima e non si può usare alcun sistema per impedirla

Nicolò Carnimeo, professore di Diritto della Navigazione all'Università degli Studi di Bari. Il ministro Crosetto ha inviato la fregata Alpino della Marina Militare a fornire "assistenza e soccorso" alla Global Sumud Flotilla, che naviga verso Gaza e in questo momento si trova in acque internazionali. Nel caso in cui una delle barche fosse attaccata da un drone cosa potrebbe fare la nave italiana? Può intervenire per tutelare la vita e la salvaguardia di unità nazionali in pericolo, ovviamente in acque internazionali. Le unità che battono bandiera italiana sono da considerare a tutti gli effetti territorio italiano.

Mo: Corrado e Scotto a Salvini, 'Flotilla è pacifica e va protetta' - Cosa è, un preludio per lavarsi le mani come Ponzio Pilato in caso di incidenti? Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Roma, tendopoli per la Flotilla alla Sapienza. Gli studenti: "Bloccheremo le università" - L’attacco alla nave della Global Sumud Flotilla a Tunisi ha riacceso la protesta all'Università La Sapienza. Lo riporta repubblica.it