Flotilla Bonelli | Aprire corridoi umanitari permanenti Gasparri | Pretendono si scateni una guerra?

«La missione della Flotilla riguarda 44 Paesi: non è quindi un'iniziativa italiana. Si tratta di imbarcazioni pacifiche, che vogliono porre con forza davanti al mondo intero l'urgenza di aprire corridoi permanenti per gli aiuti umanitari, corridoi che oggi non esistono. Alcuni giorni fa l'associazione Music for Peace ha tenuto una conferenza stampa, spiegando che erano pronte 500 tonnellate.

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”

La denuncia di Bonelli: «Aereo militare israeliano a Sigonella, spia la Flotilla»

