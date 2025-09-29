Flotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio il capitano della Zefiro | Ci uccideranno La denuncia degli ammutinati | troppo protagonismo poca trasparenza
«Abbiamo paura, ma non ci fermiamo». Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs che si trova a bordo della Flotilla. ormai arrivata a due giorni di navigazione dalla zona. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: flotilla - giorni
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Global Sumud Flotilla: “Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma”
La #Flotilla è a meno di due giorni dalla zona di mare controllata da #Israele, si temono blitz sulle navi: cosa successe nel 2010 quando ci furono 10 morti. #flotillaglobalsumud #Gaza #FlotillaGaza - X Vai su X
Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in zona alto rischio" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio, il capitano della Zefiro: «Ci uccideranno». La denuncia degli ammutinati: troppo protagonismo poca trasparenza - Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs che si trova a bordo della Flotilla. Da msn.com
Flotilla, tra due giorni l'ingresso nella zona ad alto rischio. Quando arriverà a Gaza? - La Global Sumud Flotilla riparte verso la Striscia e si trova a ora a due giorni di navigazione dalla zona ad alto rischio, fa sapere la stessa missione. Riporta ilmessaggero.it