Flotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio il capitano della Zefiro | Ci uccideranno La denuncia degli ammutinati | troppo protagonismo poca trasparenza

«Abbiamo paura, ma non ci fermiamo». Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs che si trova a bordo della Flotilla. ormai arrivata a due giorni di navigazione dalla zona. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Flotilla a due giorni dalla zona ad alto rischio, il capitano della Zefiro: «Ci uccideranno». La denuncia degli ammutinati: troppo protagonismo poca trasparenza

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Global Sumud Flotilla: “Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma”

flotilla due giorni zonaFlotilla, tra due giorni l'ingresso nella zona ad alto rischio. Quando arriverà a Gaza? - La Global Sumud Flotilla riparte verso la Striscia e si trova a ora a due giorni di navigazione dalla zona ad alto rischio, fa sapere la stessa missione. Riporta ilmessaggero.it

