Flop al Milan la rinascita di André Silva all’Elche | protagonista dello splendido avvio nella Liga dei valenciani

2025-09-29 16:20:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’ex attaccante del Milan, con 3 reti realizzate, è protagonista dello splendido avvio dell’Elche, quarto in classifica con 13 punti conquistati e ancora imbattuto. La rinascita di André Silva. L’ ex attaccante del Milan, portato in rossonero dal suo agente Jorge Mendes e dai dirigenti Fassone e Mirabelli nell’estate delle “cose formali”, annus domini 2017, per circa 35 milioni di euro dal Porto, è stato ed è tutt’ora u no dei colpi di mercato più cari della storia del Diavolo, per quanto in campo invece si sia rivelato esclusivamente una fugace comparsa: l’illusoria stagione della presidenza Yonghong Li è stata effimera e caratterizzati da potenziali prospetti di calciatori che poi si sono rivelati un buco nell’acqua. 🔗 Leggi su Justcalcio.com