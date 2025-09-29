Fiumicino partiti i lavori per riqualificare la pineta cara a Fellini
Dalla chiusura al rilancio. È questa la parabola che, nel giro di pochi mesi, ha interessato una delle pinete più popolari di Roma e della sua provincia, quella di Fregene.Gli alberi a rischio e la temporanea chiusuraLa pineta dedicata a Federico Fellini, lo scorso 5 maggio, era stata interdetta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - partiti
Momenti di paura a bordo di un aereo Ita Airways partito da Bangkok e diretto a Roma Fiumicino. A causa di una forte turbolenza due assistenti di volo sono rimasti lievemente contusi - facebook.com Vai su Facebook