Fiumicino maxi-sequestro da 4 milioni nel beverage | scoperti 576 lavoratori irregolari
Civitavecchia, 29 settembre 2025 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma, al termine di un’indagine di oltre due anni, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia, per oltre 4 milioni di euro. Il provvedimento rappresenta il culmine di un’attività svolta dai Finanzieri della Compagnia di Fiumicino in materia di somministrazione illecita di manodopera, grazie alla quale, già nel 2024 erano stati individuati 576 lavoratori irregolari. Quest’ultimi, che risultavano solo formalmente assunti da alcune imprese, attraverso contratti ad hoc ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, erano, invece, impiegati illecitamente in una società operante nel settore del beverage, consentendole, in questo modo, di risparmiare indebitamente oltre 6,5 milioni di euro in contributi previdenziali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - sequestro
