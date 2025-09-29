Fiumicino gomme tagliate alla segretaria di Unione Inquilini | Atto intimidatorio

Ostia, 29 settembre 2025 – “Un atto vile e vergognoso, l’ennesimo gesto violento e intimidatorio mosso contro chi si batte a difesa dei diritti dei più deboli. A Emanuela Isopo della Segreteria Nazionale Unione Inquilini, vittima del taglio delle gomme della propria auto mentre era parcheggiata nei pressi di casa nel Comune di Fiumicino, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto assicurando alla giustizia i criminali che armati di coltello hanno posto in essere questo gesto vigliacco e intimidatorio. C’è un clima di odio, di intolleranza, di evidente “non sopportazione”, che colpisce quelle persone che si battono a difesa dei diritti dei più deboli, verso sindacalisti e politici che si impegnano ogni giorno per accendere una luce lì dove qualcuno vorrebbe il buio pesto, un clima che deve preoccuparci seriamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it