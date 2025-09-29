Fiumicino approvato il bilancio consolidato 2024

Fiumicino, 29 settembre 2025 – Si è concluso il Consiglio comunale con l’approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2024. Il documento offre una visione d’insieme completa e trasparente della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Comune di Fiumicino”, che include l’ente comunale e le società partecipate: Fiumicino Tributi S.p.A. e Farmacie Comunali S.r.l. Il Bilancio Consolidato 2024 presenta un quadro economico solido e in salute, a dimostrazione di una gestione oculata e responsabile delle risorse pubbliche, da parte dell’Amministrazione Comunale. “Oggi non presentiamo un semplice adempimento contabile, ma un vero e proprio patto di trasparenza con la nostra Città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it