Fiumicino a caccia di clienti senza averne titolo | multati 7 Ncc e 4 tassisti

Fiumicino, 29 settembre 2025 – Durante un servizio volto al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale «Leonardo Da Vinci» di Fiumicino, hanno sanzionato, in diverse circostanze, 7 autisti Ncc e 4 tassisti, intenti a procacciare clienti tra i passeggeri all’uscita dei Terminal 1 e 3 degli arrivi, al di fuori degli stalli, senza averne titolo. Agli abusivi è stato notificato un provvedimento di allontanamento per 48 ore dopo essere stati ulteriormente sanzionati per 100 euro. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

