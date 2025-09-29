Fisco arrivano buone notizie | cala l’evasione tutti i dati

Thesocialpost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime stime di Bankitalia, l’evasione fiscale in Italia ha mostrato una significativa diminuzione negli ultimi anni, sia in termini assoluti che percentuali. A evidenziarlo è stato Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale della Banca d’Italia, nel corso di un’audizione sull’indagine conoscitiva relativa alle misure di contrasto all’evasione. Leggi anche: Taglio dell’Irpef fino a 60 mila euro e detrazioni in base ai figli: come cambia il Fisco Ricotti ha precisato che nel 2017 l’evasione ammontava a circa 97 miliardi di euro, ma da allora si è ridotta di circa 25 miliardi, attestandosi a 72 miliardi nel 2021. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

fisco arrivano buone notizie cala l8217evasione tutti i dati

© Thesocialpost.it - Fisco, arrivano buone notizie: cala l’evasione, tutti i dati

In questa notizia si parla di: fisco - arrivano

Arrivano buone notizie per il Milan dall'infermeria. Le condizioni di Maignan e Pavlovic dopo gli esami - E non parliamo soltanto della vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro il Bologna. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Buone notizie per il Milan dall'infermeria. Le condizioni di Maignan e Pavlovic dopo gli esami - E non parliamo soltanto della vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro il Bologna. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fisco Arrivano Buone Notizie