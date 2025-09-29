Firmato il protocollo d’intesa tra la Federcalcio e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Siglato il protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) per l’organizzazione e la promozione, nell’ambito del Settore Tecnico, di corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai medici e ai Biologi Nutrizionisti regolarmente iscritti all’Albo professionale. L’accordo è stato sottoscritto a Roma, presso la sede della FIGC in via Allegri, e prevede la formazione di biologi nutrizionisti per garantire a calciatrici e calciatori una corretta alimentazione e, quindi, migliorare le loro prestazioni sportive. I corsi avranno ad oggetto la selezione e la preparazione di professionisti Biologi qualificati nell’ambito della nutrizione applicata al calcio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
