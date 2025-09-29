Firenze vola su Helsinki Italia e Finlandia più vicine con Finnair
Italia e Finlandia sempre più vicine. E Finnair, la compagnia aerea del paese scandivo, conferma il concetto annunciando il lancio di nuovi collegamenti da Firenze e Catania verso il suo hub di Helsinki, come parte della programmazione estiva 2026. Finnair opererà tre collegamenti settimanali tra Catania ed Helsinki in partenza di martedì, mercoledì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A-320 e A-319. Dall’aeroporto di Firenze, invece, saranno disponibili 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, con velivoli Embraer 190 con 100 posti. Grazie all’introduzione di queste nuove rotte, Finnair offrirà ai viaggiatori del centro e sud Italia nuove opzioni di viaggio per raggiungere Helsinki porta di accesso privilegiata per scoprire la natura incontaminata della Finlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: firenze - vola
>>>ANSA/ L'imposta di soggiorno vola nel 2024, Firenze in vetta
Nuoto, la squadra master Klab Sport Firenze vola ai Mondiali di Singapore
Nuoto, la squadra master Klab Sport Firenze vola ai Mondiali di Singapore
AVVISTATO FIRENZE ZONA STATUTO Trovato in Via della Cernaia, Firenze. Braccialetto piede sinistro. Salta da un balcone all’altro. Ma non vola. - facebook.com Vai su Facebook
Vola il Napoli con i gol dei nuovi acquisti De Bruyne, Hojlund e Beukema! Grande dimostrazione di forza su un campo ostico come quello di Firenze, un passo alla volta! #FiorentinaNapoli (1-3) @apetrazzuolo @napolimagazine - X Vai su X
Scoppio del carro a Firenze, colombina vola bene - Volo perfetto della 'colombina' in piazza Duomo a Firenze per lo Scoppio del carro, l'antica manifestazione popolare fiorentina per Pasqua, di fede e tradizione, che si ... Secondo notizie.tiscali.it