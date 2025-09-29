Italia e Finlandia sempre più vicine. E Finnair, la compagnia aerea del paese scandivo, conferma il concetto annunciando il lancio di nuovi collegamenti da Firenze e Catania verso il suo hub di Helsinki, come parte della programmazione estiva 2026. Finnair opererà tre collegamenti settimanali tra Catania ed Helsinki in partenza di martedì, mercoledì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A-320 e A-319. Dall’aeroporto di Firenze, invece, saranno disponibili 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, con velivoli Embraer 190 con 100 posti. Grazie all’introduzione di queste nuove rotte, Finnair offrirà ai viaggiatori del centro e sud Italia nuove opzioni di viaggio per raggiungere Helsinki porta di accesso privilegiata per scoprire la natura incontaminata della Finlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Firenze vola su Helsinki. Italia e Finlandia più vicine con Finnair