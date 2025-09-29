Firenze oltre 13mila abbonamenti con il bonus Tpl nel primo mese
FIRENZE – Sono oltre 13.000 gli abbonamenti richiesti nel primo mese di “ Ti porta Firenze – Più viaggi meno paghi ”, la campagna promossa dal Comune per incentivare l’uso del trasporto pubblico in città, includendo bus, tramvia e treni urbani. L’iniziativa offre abbonamenti a prezzi fortemente scontati, con ticket mensili da 5, 10 o 20 euro, legati all’effettivo utilizzo del servizio. Tra i beneficiari figurano circa 2.500 nuovi abbonati, persone che per la prima volta hanno deciso di lasciare l’auto a casa e sperimentare i mezzi pubblici. A loro si aggiungono quasi 5.600 studenti delle superiori e circa 5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Bonus trasporto pubblico locale, in un mese 13mila abbonamenti con “Ti porta Firenze” - Bilancio positivo per la campagna promossa dal Comune per incentivare l’utilizzo di bus, tramvia e treni nelle tratte urbane. Lo riporta intoscana.it
