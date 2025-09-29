Firenze flash mob sotto all' ex teatro comunale | abbattuto un muro di cubi neri

Gli attivisti di Salviamo Firenze, riuniti sotto al palazzo dell'ex teatro comunale, hanno organizzato un flash mob per protestare contro tutti i "cubi neri" fiorentini. Secondo gli attivisti il tanto criticato cubo nero dell'ex teatro comunale è "solo uno dei tanti casi di speculazione". Così, dopo aver costruito un muro di cubi neri con degli scatoloni, gli attivisti hanno abbattuto "il muro della speculazione" (Video Marco Mori NewPressPhoto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

