Firenze flash mob sotto all' ex teatro comunale | abbattuto un muro di cubi neri

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti di Salviamo Firenze, riuniti sotto al palazzo dell'ex teatro comunale, hanno organizzato un flash mob per protestare contro tutti i "cubi neri" fiorentini. Secondo gli attivisti il tanto criticato cubo nero dell'ex teatro comunale è "solo uno dei tanti casi di speculazione". Così, dopo aver costruito un muro di cubi neri con degli scatoloni, gli attivisti hanno abbattuto "il muro della speculazione" (Video Marco Mori NewPressPhoto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze flash mob sotto all ex teatro comunale abbattuto un muro di cubi neri

© Lanazione.it - Firenze, flash mob sotto all'ex teatro comunale: abbattuto un muro di cubi neri

In questa notizia si parla di: firenze - flash

Firenze, bagarre in Comune sul cubo nero: flash mob dell’opposizione, che lascia l’aula

Accademia, flash mob dei lavoratori: "Firenze? Culla dello sfruttamento"

firenze flash mob sottoFirenze, cubi neri itineranti per dire no alle speculazioni turistiche - E all’ex convitto della Calza i lavori per la spa vanno avanti spediti ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Crollo Firenze, flash mob Cgil per le morti sul lavoro - Un minuto di 'rumore' ed un flash mob in un luogo simbolo per le morti sul lavoro, il cantiere Esselunga di via Mariti dove il 16 febbraio 2024 hanno perso la vita cinque operai. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Flash Mob Sotto