Firenze flash mob sotto all' ex teatro comunale | abbattuto un muro di cubi neri
Gli attivisti di Salviamo Firenze, riuniti sotto al palazzo dell'ex teatro comunale, hanno organizzato un flash mob per protestare contro tutti i "cubi neri" fiorentini. Secondo gli attivisti il tanto criticato cubo nero dell'ex teatro comunale è "solo uno dei tanti casi di speculazione". Così, dopo aver costruito un muro di cubi neri con degli scatoloni, gli attivisti hanno abbattuto "il muro della speculazione" (Video Marco Mori NewPressPhoto). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, bagarre in Comune sul cubo nero: flash mob dell’opposizione, che lascia l’aula
Accademia, flash mob dei lavoratori: "Firenze? Culla dello sfruttamento"
“Cancelliamo la guerra, coloriamo la pace”. Questo il messaggio lanciato dagli studenti delle scuole elementari e medie dell’istituto comprensivo Puccini di Firenze, con un flash mob subito dopo la prima campanella del nuovo anno scolastico. Con il pensiero - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera corteo a Livorno, stamani flash mob a Firenze: la Cgil esprime solidarietà a #Gaza e sostegno alla #GlobalSumudFlotilla L’elenco delle iniziative di oggi nei territori della Toscana: https://cgiltoscana.it/2025/09/01/6-settembre-le-iniziative-toscane-pe - X Vai su X
Firenze, cubi neri itineranti per dire no alle speculazioni turistiche - E all’ex convitto della Calza i lavori per la spa vanno avanti spediti ... corrierefiorentino.corriere.it scrive
Crollo Firenze, flash mob Cgil per le morti sul lavoro - Un minuto di 'rumore' ed un flash mob in un luogo simbolo per le morti sul lavoro, il cantiere Esselunga di via Mariti dove il 16 febbraio 2024 hanno perso la vita cinque operai. Lo riporta ansa.it