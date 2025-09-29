Firenze flash mob all’ex Comunale | abbattuto un muro di cubi neri di cartone

Firenze, 29 settembre 2025 – Un muro di cubi di cartone simbolicamente abbattuto sulle note di 'Another brick in the wall' dei Pink Floyd davanti al cubo nero più famoso di Firenze, quello spuntato in cima agli edifici sorti al posto dell'ex Teatro comunale, dove sono stati realizzati oltre 150 appartamenti di lusso, destinati principalmente ad affitti turistici brevi. Si è concluso così, tra gli applausi dei circa 150 partecipanti, il presidio promosso da Salviamo Firenze a cui hanno aderito una ventina tra associazioni e comitati cittadini. PRESSPHOTO Firenze protesta di Salviamo Firenze per il Cubo Nero e abbattimento simbolico del muro:. 🔗 Leggi su Lanazione.it

