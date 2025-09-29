Fire Country | trailer della Stagione 4 con Max Thieriot

È stato pubblicato il trailer ufficiale della quarta stagione di Fire Country, la serie d’azione e dramma con protagonista Max Thieriot nei panni del vigile del fuoco Bode Donovan. Il trailer offre un primo sguardo alle nuove sfide e ai colpi di scena che attendono i personaggi nel nuovo ciclo di episodi. La serie, creata da Max Thieriot insieme a Tony Phelan e Joan Rater, segue la storia di Bode, un giovane con un passato difficile che cerca il riscatto entrando nel programma carcerario antincendi della California, collaborando con i vigili del fuoco nelle operazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Cinefilos.it