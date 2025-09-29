Fire Country | trailer della Stagione 4 con Max Thieriot
È stato pubblicato il trailer ufficiale della quarta stagione di Fire Country, la serie d’azione e dramma con protagonista Max Thieriot nei panni del vigile del fuoco Bode Donovan. Il trailer offre un primo sguardo alle nuove sfide e ai colpi di scena che attendono i personaggi nel nuovo ciclo di episodi. La serie, creata da Max Thieriot insieme a Tony Phelan e Joan Rater, segue la storia di Bode, un giovane con un passato difficile che cerca il riscatto entrando nel programma carcerario antincendi della California, collaborando con i vigili del fuoco nelle operazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Fire Country: Il trailer della stagione 4 conferma i peggiori timori dei fan In tv su CBS dal 17 ottobre, la quarta stagione di Fire Country si mostra in un intenso trailer che conferma il tragico destino di uno dei personaggi principali.
