FiPiLi il degrado a Montopoli | rampa dello svincolo devastata Buche crepe e avvallamenti

Montopoli, 29 settembre 2025 – Se qualcuno non vuole andare a spendere i soldi sulle montagne russe alle fiere o in qualche parco giochi, prenda la macchina, il camion o la moto (sopra i 125 cavalli di cilindrata) e faccia un giro sullo svincolo della FiPiLi di Montopoli. La rampa di accesso e di uscita dalla FiPiLi è un incubo. Buche, avvallamenti, crepe larghe due dita. Non c’è un metro di quella rampa che possa essere considerato sano. Ora, le cose sono due. Chi è deputato alla manutenzione della superstrada o dallo svincolo di Montopoli non ci passa mai, neppure per sbaglio, o forse aspetta i lavori di spostamento verso est dello svincolo, come ipotizzato più volte in passato da diversi soggetti (tra cui Regione e Comune). 🔗 Leggi su Lanazione.it

