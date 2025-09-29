FiPiLi horror festival Pupi Avati e Carlo Lucarelli ospiti della 14esima edizione | il programma completo

Sarà il maestro del cinema Pupi Avati l'ospite d’onore del 14esimo Fipili Horror Festival, la manifestazione dedicata alla paura tra cinema e letteratura, che si terrà a Livorno dall’8 al 12 ottobre (qui il programma completo). Ma il festival non si ferma qui e quest’anno raddoppia con un altro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

