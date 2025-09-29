Fiorentina contestazione e rottura coi tifosi | Rispettate la maglia E intanto al Viola Park…
Fiorentina, contestazione e rottura coi tifosi: «Rispettate la maglia». E intanto al Viola Park. Situazione molto tesa in casa viola La rottura è ormai conclamata. Tra la Fiorentina e i suoi tifosi il clima è diventato incandescente, con la contestazione che, dopo essere esplosa in casa, ora segue la squadra in ogni trasferta. La scena andata in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - contestazione
Qui Fiorentina. Avvio a rilento e contestazione, aria di burrasca
Fiorentina, Pioli: "Questo non è il nostro livello. Contestazione? Devi accettare certe regole se stai alla Fiorentina"
Fiorentina, contestazione della Curva Fiesole dopo il ko col Como: squadra subito in campo - X Vai su X
? Delusione e contestazione in casa #Fiorentina. Il ko casalingo contro il Como ha scatenato la rabbia dei tifosi viola. Il ds blinda il suo allenatore. #Pradè: «Grande dispiacere, non ci aspettavamo questi risultati. Il Como ha fatto una buona prestazione, - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina sotto processo: Trevisani durissimo coi tifosi. Pedullà attacca lui e Pioli - Si scatena il dibattito intorno alla squadra viola Un avvio di stagione da incubo, con soli due punti in quatt ... Scrive calcionews24.com
Qui Fiorentina. Avvio a rilento e contestazione, aria di burrasca - bombe nell’aria" (uno dei cori più gettonati della curva viola negli ultimi ... Come scrive lanazione.it