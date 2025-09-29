Fino a 300 euro per fare sport Scatta il click day | corsa al bonus dello Stato

Parte ufficialmente la “gara a colpi di click” per il Fondo Dote Famiglia 2025. Dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre 2025 i genitori di ragazzi tra i 6 e i 14 anni potranno presentare la propria domanda sulla piattaforma dedicata avvisibandi.sport.governo.it. L’accesso al sostegno economico sarà possibile fino a esaurimento fondi: un vero e proprio click day che si preannuncia affollatissimo. La cifra a disposizione. Il Ministero per lo Sport e i Giovani mette in campo 30 milioni di euro per sostenere le famiglie a basso reddito e garantire ai minori le stesse opportunità di praticare attività sportive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fino a 300 euro per fare sport. Scatta il click day: corsa al bonus dello Stato

Fino a 300 euro con il Bonus Sport 2025: come funziona, come richiederlo e chi può beneficiarne - Da oggi è possibile fare domanda per il Bonus Sport 2025: fino a 300 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Da rds.it

Bonus Sport 2025 da 300 euro per i figli tra i 6 e i 14 anni con Isee sotto i 15 mila euro: come fare domanda - Dal 29 settembre è attivo il bonus sport 2025: ecco i requisiti, a chi spetta e come richiedere fino a 300 euro per figli tra i 6 e i 14 anni ... Si legge su virgilio.it