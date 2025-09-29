Finisce con il bus contro il padiglione fieristico
Prima il guasto, poi la ripartenza e infine la fuoriuscita autonoma. Giornata tutta da dimenticare per l'autista di un bus. Singolare incidente oggi 29 settembre all'alba. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale accorsi per i rilievi, un autobus della linea extraurbana si è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: finisce - padiglione
Abruzzo protagonista della biodiversità! Dal padiglione B di Coldiretti Chieti a Val di Sangro Expò, il presidente Pier Carmine Tilli ci accompagna tra i 54 prodotti simbolo del nostro agroalimentare, veri custodi di tradizione e futuro. E non finisce qui: - facebook.com Vai su Facebook
Finisce con il bus contro il padiglione fieristico - Il conducente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono rassicuranti. Da padovaoggi.it