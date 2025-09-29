FINISCE 0-3 Olympia Thyrus basta un tempo Steso il Pontevalleceppi Ripa
PONTEVALLECEPPI RIPA 0 OLYMPIA THYRUS 3 PONTEVALLECEPPI RIPA (4-3-3): Ruffolo; Ferri (35’ pt Belloni), Sallaku, Kamwa Pamen (1’ st Puletti); Zmejkoski (6’ st Daja), Benedetti, Neudem; Burchini (1’ st Simeone), Braccalenti (24’ st Dan. Fioretti), Akhgibe. A disp.: Cucchiararo, Siculi, Belloni, Jemi, Bazzarri. All.: Dav. Fioretti. OLYMPIA THYRUS (4-4-1-1): C. Federici; Siragusa (21’ st Kola), A. Federici, De Santis, Dita; N. Sugoni (1’ st Poggi), Jobarteh, Bernardini (19’ st Grassi), Angeli (26’ st Kuqi); M. Sugoni (34’ st A. Sugoni); Gesuele. A disp.: Quaranta, Giubilei, Capotosti, Canclini. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
