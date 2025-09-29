Fine corsa al casello nel cruscotto dell' auto c' erano oltre cento grammi di cocaina | giovane in arresto
Prosegue la lotta alla droga da parte dei carabinieri di Cesena che hanno arrestato un 24enne albanese all'esito di diversi servizi di controllo fatti dai militari dell'Arma in zona Pievesestina e nelle vicinanze dei due caselli autostradali di Cesena e Cesena Nord. Il giovane aveva occultato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: fine - corsa
Wimbledon, fine della corsa per Sonego: Shelton vince 3-1 in rimonta (3-6/6-1/7-6/7-5)
Spaccio e furti: fine della corsa per un 35enne con 11 alias
Jannik Sinner accorcia su Alcaraz nella classifica ATP Race! Si infiamma la corsa al n.1 a fine anno!
#atletica #Nostadia Il fine settimana in regione 4° edizione della Run Caraj (Caraglio) - Campionato Provinciale Giovanile (ragazzi/e, cadetti/e) di corsa su strada (Caselle Torinese) - 10ma edizione della Camminata del Muretto (Alluv - facebook.com Vai su Facebook