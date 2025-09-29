Fine corsa al casello nel cruscotto dell' auto c' erano oltre cento grammi di cocaina | giovane in arresto

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la lotta alla droga da parte dei carabinieri di Cesena che hanno arrestato un 24enne albanese all'esito di diversi servizi di controllo fatti dai militari dell'Arma in zona Pievesestina e nelle vicinanze dei due caselli autostradali di Cesena e Cesena Nord. Il giovane aveva occultato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

