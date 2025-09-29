Finanza filiere innovazione | il clima entra nei motori dell’economia globale alla Climate Week 2025
Per una settimana New York si è trasformata in un laboratorio globale. Non nei saloni solenni dell’ ONU, dove i leader hanno scandito nuovi obiettivi, ma nelle strade, nei teatri e nei grattacieli che hanno ospitato oltre mille eventi della Climate Week 2025. Qui si è parlato di capitali e supply chain, di acciaio e moda, di innovazioni urbane e nuove metriche per le imprese. Non slogan, ma strumenti: la sensazione è stata quella di un sistema che inizia finalmente a muoversi. Non un “big bang” risolutivo, ma una costellazione di piccoli ingranaggi che, messi insieme, potrebbero riscrivere la traiettoria della transizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
