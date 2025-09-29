Finalmente il Formigine Mininno e Napoli a segno
FORMIGINE 2 FABBRICO 1 FORMIGINE: Manfredini, Guerri, Davoli, Stella, Paglia, Arati, Valcavi (74’ Marverti), Mininno (86’ Waddi), Sighinolfi (88’ Roncaglia), De Pietri Tonelli (61’ Cristiani), Ferrara (65’ Napoli). A disp. Rosa, Jakey, Sejderaj, Guastalli. All. Mezzetti FABBRICO: Rossi, Malavolti, Sabattini (84’ Andolina), Tamagnini (76’ Nocerino), Scappi, Budriesi, Pedrazzoli, Koni (76’ Minelli), Martina, Lari (89’ Macchiavelli), Montuoro (74’ Gibertoni). A disp. Salati, Ongarini, Marchini, Genova. All. Galantini Arbitro: Palombo di Ravenna Reti: 17’ Mininno, 20’ Martina, 77’ Napoli Note: ammoniti Paglia, Davoli Finalmente il Formigine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
