Final Fantasy 7 Remake Parte 3 includerà anche una nuova esperienza di gioco rivela il director

Il director Naoki Hamaguchi ha confermato che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 non sarà solo la conclusione narrativa della trilogia, ma introdurrà anche una nuova “esperienza di gameplay” pensata per sorprendere i giocatori. In un’intervista alla rivista tedesca NTower, lo sviluppatore ha spiegato che il team non intende riproporre lo stesso stile di Rebirth, bensì evolvere ancora una volta la formula per offrire un approccio fresco e diverso. Al momento i dettagli restano segreti, ma Hamaguchi ha rivelato che una versione già giocabile del nuovo sistema è in fase di test all’interno dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

