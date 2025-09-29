Film in uscita questa settimana al cinema 29 settembre – 5 ottobre
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor Match Point. Data di uscita: 29 settembre 2025. Regia: Woody Allen Cast: Anthony O’Donnell, Dawn Murphy, Morne Botes, Layke Anderson Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2005, 124 min. Chris Wilton è un tennista che ha rinunciato alla sua carriera e ora fa il maestro di tennis a Londra in un club di alto livello. Qui conosce il ricco Tom Hewett e sua sorella Chloe che si innamora subito di lui e del suo apparente interesse per la cultura. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: film - uscita
Odissea anticipa la genialità di christopher nolan un anno prima dell’uscita del film
Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
Segui @skuolanet per rimanere aggiornato sui migliori film e serie in uscita! Il 2026 sarà destinato ad essere uno degli anni d’oro per gli appassionati di cinema: Scream 7? Scary Movie 6? Il diavolo veste Prada 2? Tutti già iconici, senza discussione. Infatti il c - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, l’uscita anticipata di una settimana - Verse: il film con Miles Morales arriverà al cinema il 18 giugno 2027. Si legge su cinefilos.it
Cinema in Festa, al cinema con 3.50 euro fino al 25 settembre. Ecco quali film vedere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinema in Festa, al cinema con 3. Lo riporta tg24.sky.it