Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor Match Point. Data di uscita: 29 settembre 2025. Regia: Woody Allen Cast: Anthony O’Donnell, Dawn Murphy, Morne Botes, Layke Anderson Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2005, 124 min. Chris Wilton è un tennista che ha rinunciato alla sua carriera e ora fa il maestro di tennis a Londra in un club di alto livello. Qui conosce il ricco Tom Hewett e sua sorella Chloe che si innamora subito di lui e del suo apparente interesse per la cultura. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (29 settembre – 5 ottobre)