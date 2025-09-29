Film in uscita questa settimana al cinema 29 settembre – 5 ottobre

Match Point. Data di uscita: 29 settembre 2025. Regia: Woody Allen Cast: Anthony O'Donnell, Dawn Murphy, Morne Botes, Layke Anderson Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2005, 124 min. Chris Wilton è un tennista che ha rinunciato alla sua carriera e ora fa il maestro di tennis a Londra in un club di alto livello. Qui conosce il ricco Tom Hewett e sua sorella Chloe che si innamora subito di lui e del suo apparente interesse per la cultura.

