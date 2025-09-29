Filippo Laurini chi è l’amico di Chanel Totti

Chanel Totti si prepara a debuttare in televisione e accanto a lei ci sarà una persona d’eccezione, il suo amico d’infanzia Filippo Laurini. Una persona fondamentale nella sua vita che l’accompagnerà nel percorso di Pechino Express. Chi è Filippo Laurini. A partire dal 26 marzo su Sky andrà in onda la nuova stagione di Pechino Express. Fra i protagonisti anche Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha scelto di prendere parte a questa avventura con una persona che per lei è davvero speciale. Si tratta di Filippo Laurini, figlio di Graziella Lopedota, la manager di Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

