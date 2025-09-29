Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

E' finita la storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camasa: lo hanno annunciato sui propri social: le motivazioni non sono state chiarite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni: «Abbiamo aspettato un po'». Cosa è successo: dalla carriera televisiva alla scelta sui figli - La notizia viene data dai diretti interessati che hanno pubblicato su Instagram una storia semplice con scritta bianca su ... Lo riporta ilmessaggero.it

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore finito dopo 17 anni: «Abbiamo aspettato un po' a dirlo...». Il doppio annuncio - La notizia è stata diffusa dai diretti interessati che hanno pubblicato su Instagram una storia ... Riporta corriereadriatico.it

