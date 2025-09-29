Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni

Golssip.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore di Temptation Island e la storica compagna hanno annunciato la fine della loro relazione. 🔗 Leggi su Golssip.it

filippo bisciglia e pamela camassa si sono lasciati dopo 17 anni

© Golssip.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni: «Abbiamo aspettato un po'». Cosa è successo: dalla carriera televisiva alla scelta sui figli - La notizia viene data dai diretti interessati che hanno pubblicato su Instagram una storia semplice con scritta bianca su ... Scrive ilmessaggero.it

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: “Dopo 17 anni abbiamo preso strade diverse” - Dopo 17 anni insieme, trascorsi l'uno accanto all'altra, hanno deciso di intraprendere strade differenti. Segnala fanpage.it

