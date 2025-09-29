Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni L’annuncio del conduttore di Temptation Island | È da un po’…

Il conduttore Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni. La notizia è stata data da entrambi su Instagram: una storia semplice, con scritta bianca su sfondo nero. « È da un po’.dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene». Pamela Camassa, showgirl seguita dallo stesso management dell’oramai ex compagno, ha aggiunto: «Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene». Le parole di Bisciglia a giugno: «Siamo solidi perché siamo una coppia ironica e giocosa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: filippo - bisciglia

Temptation Island, la segnalazione su Filippo Bisciglia e scoppia il caso: “Tu e quelle tentatrici…”

Filippo Bisciglia al centro del gossip: cosa sta succedendo?

“Cosa succede ora”. Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia su Sonia e Alessio

Dopo 17 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. - X Vai su X

Un appuntamento speciale con aggiornamenti e sorprese Filippo Bisciglia vi aspetta stasera su #La5 con #TemptationIsland e poi… e poi… - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore naufragato dopo 17 anni: l’annuncio e i motivi dietro la separazione - Dopo 17 anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa annunciano la fine della loro relazione: l’addio affidato a due messaggi sui social. Da libero.it

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni: «Abbiamo aspettato un po'». Cosa è successo: dalla carriera televisiva alla scelta sui figli - La notizia viene data dai diretti interessati che hanno pubblicato su Instagram una storia semplice con scritta bianca su ... Riporta ilmessaggero.it