Filantropia al posto delle tasse e creazione di posti di lavoro presunti | così la grande finanza giustifica le disuguaglianze globali
Dall’Europa all’India, dalla Cina alla Russia. Le disuguaglianze economiche crescono ovunque da decenni. La quota di reddito che finisce in tasca al 50% più povero della popolazione mondiale è in calo dal 1820, mentre quella del 10% più ricco aumenta. Negli Stati Uniti, tra il 1989 e il 2021 la retribuzione dei top manager è salita del 1.460% mentre quella di un lavoratore medio appena del 18%. Un manipolo di miliardari detiene la stessa ricchezza della metà più povera dell’umanità. Ma non per tutti la voragine che separa l’1% più facoltoso da tutti gli altri è un problema, una minaccia per la democrazia e per la stabilità sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
