Figli sereni con genitori separati o divorziati | i consigli e gli errori da evitare

Il momento della separazione o del divorzio dei genitori può avere effetti profondi sulle emozioni dei figli, generando ansia, tristezza o senso di colpa. È fondamentale accompagnarli con attenzione, comunicazione chiara e rispetto dei loro tempi, seguendo consigli pratici per garantire serenità e evitando errori come conflitti visibili, critiche all’altro genitore o imposizione di cambiamenti troppo rapidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it