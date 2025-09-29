Figli sereni con genitori separati o divorziati | i consigli e gli errori da evitare
Il momento della separazione o del divorzio dei genitori può avere effetti profondi sulle emozioni dei figli, generando ansia, tristezza o senso di colpa. È fondamentale accompagnarli con attenzione, comunicazione chiara e rispetto dei loro tempi, seguendo consigli pratici per garantire serenità e evitando errori come conflitti visibili, critiche all’altro genitore o imposizione di cambiamenti troppo rapidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
