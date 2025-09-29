FIGC al via la riforma del calcio | focus sugli arbitri e sul modello italiano

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arbitri e riforma del calcio: la FIGC lancia il progetto per un modello italiano. Tutti i dettagli La riforma del calcio italiano potrebbe partire da uno dei temi più delicati e discussi: la gestione degli arbitri. Nel corso di una riunione tenutasi a Roma, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato alle componenti federali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

figc al via la riforma del calcio focus sugli arbitri e sul modello italiano

© Calcionews24.com - FIGC, al via la riforma del calcio: focus sugli arbitri e sul modello italiano

In questa notizia si parla di: figc - riforma

figc via riforma calcioLa riforma del calcio parte dagli arbitri: modello italiano e non solo, oggi riunione in FIGC - Nel corso di una riunione tenutasi oggi a Roma, il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Secondo tuttomercatoweb.com

figc via riforma calcioSerie A, sarà rivoluzione per la classe arbitrale. Figc prepara la riforma: meno poteri e più professionalità - La Serie A così come tutto il calcio italiano andrebbe verso un'epocale rivoluzione. Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Figc Via Riforma Calcio