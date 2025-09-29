FIGC al via la riforma del calcio | focus sugli arbitri e sul modello italiano
Arbitri e riforma del calcio: la FIGC lancia il progetto per un modello italiano. Tutti i dettagli La riforma del calcio italiano potrebbe partire da uno dei temi più delicati e discussi: la gestione degli arbitri. Nel corso di una riunione tenutasi a Roma, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato alle componenti federali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: figc - riforma
Repubblica: "La Figc pensa alla riforma del settore arbitrale: la priorità è la meritocrazia" #figc - facebook.com Vai su Facebook
La $FIGC sta valutando una riforma che porterebbe gli arbitri di $SerieA e $SerieB a riunirsi in una nuova associazione autonoma, separata dall' $AIA , con l'obiettivo di promuovere la meritocrazia e avvicinare la categoria al professionismo. Attualmente la - X Vai su X
La riforma del calcio parte dagli arbitri: modello italiano e non solo, oggi riunione in FIGC - Nel corso di una riunione tenutasi oggi a Roma, il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Secondo tuttomercatoweb.com
Serie A, sarà rivoluzione per la classe arbitrale. Figc prepara la riforma: meno poteri e più professionalità - La Serie A così come tutto il calcio italiano andrebbe verso un'epocale rivoluzione. Segnala milannews.it