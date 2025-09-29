Arbitri e riforma del calcio: la FIGC lancia il progetto per un modello italiano. Tutti i dettagli La riforma del calcio italiano potrebbe partire da uno dei temi più delicati e discussi: la gestione degli arbitri. Nel corso di una riunione tenutasi a Roma, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato alle componenti federali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - FIGC, al via la riforma del calcio: focus sugli arbitri e sul modello italiano