Fiera di Scandicci modifiche dei percorsi di alcune linee

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 In occasione della tradizionale Fiera di Scandicci, in programma dal 4 al 12 ottobre, Autolinee Toscane comunica che, per consentire l’allestimento, lo svolgimento e il disallestimento dell’evento e garantire la sicurezza della viabilità nella zona centrale di Scandicci, saranno attivate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - scandicci

Fiera di Scandicci 2025

Tommaso Guido presenta "La cura è dentro di te" alla fiera aurea di Scandicci

Fiera di Scandicci, cosa c’è da sapere: date, programma, espositori, luna park

fiera scandicci modifiche percorsiTutto pronto per la fiera di Scandicci. Come cambia la viabilità - Il centro si prepara ad accogliere la consueta esposizione, tornano le giostre. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiera Scandicci Modifiche Percorsi