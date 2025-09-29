Fiera delle Parole 2025 tutti gli incontri e le iniziative in programma a Padova

Venti edizioni, oltre 2.500 eventi e quasi 4mila ospiti: la Fiera delle Parole compie vent’anni e si prepara a tornare dal 1° al 5 ottobre 2025 con 126 incontri e quasi 200 ospiti tra Padiglione 11 della Fiera di Padova e i luoghi più rappresentativi del centro storico, tutti a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

