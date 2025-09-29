Fiera del Porcino da record a Borgotaro con 60mila presenze
Mai visti così tanti visitatori alla Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgotaro. Le stime aggiornate confermano circa sessantamila presenze complessive registrate nei due weekend, un risultato straordinario raggiunto nonostante il meteo non sempre favorevole. La cinquantesima edizione si è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: fiera - porcino
Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. . - facebook.com Vai su Facebook
Borgotaro celebra la 50esima Fiera del Fungo Porcino IGP - Due weekend di gusto, cultura e tradizione nel cuore dell’Appennino parmense. Lo riporta corrierenazionale.it
Borgotaro accende l’autunno con la magia del Fungo Porcino IGP In evidenza - L’attesa è finita: Borgo Val di Taro è pronta a trasformarsi nel palcoscenic ... gazzettadellemilia.it scrive