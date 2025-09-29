Fiat 500 ibrida dati e prezzi

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al salone dell'Auto di Torino è stato presentato in anteprima il nuovo modello ibrido del gruppo Stellantis, già ordinabile e in consegna a marzo 2026. Si parte dalla versione di lancio "Torino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiat 500 ibrida dati e prezzi

© Gazzetta.it - Fiat 500 ibrida, dati e prezzi

In questa notizia si parla di: fiat - ibrida

Fiat 500 ibrida, produzione al via a Mirafiori da novembre: previste 5.000 unità entro fine 2025

La Fiat 500 torna ibrida nel corpo di un’elettrica. Copia o furto? Mi aiuta Picasso

Al Salone di Torino debutta un'icona: Fiat 500 ibrida prodotta a Mirafiori

fiat 500 ibrida datiFiat 500 Ibrida Torino 2025: prezzo e motore della special edition - Scopri la nuova Fiat 500 Ibrida Torino 2025, una special edition che celebra il legame del brand con la sua città d'origine. sicurauto.it scrive

fiat 500 ibrida datiLa Mia Auto: tutte - Al salone dell'Auto di Torino è stato presentato in anteprima il nuovo modello ibrido del gruppo Stellantis, già ordinabile e in consegna a marzo 2026. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Fiat 500 Ibrida Dati