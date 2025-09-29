Fezzanese basta un tempo Piegato lo Sporting Taggia
Fezzanese 3 Sporting Taggia 1 FEZZANESE: Mazzola, Corrado S., Stradini, Vietina, Battini (68' Manfrone), Aliboni, Nicolini (85' Costa), Bruccini, Scarlino (60' Kane), Scieuzo (87' Martinelli), Beccarelli (77' Baracchini). A disp. Scopis, Medusei, Masi, Corrado M. All. Ponte. SPORTING TAGGIA: Ciccia, Cavallero (59' Cosma), Moglan (75' Trucchi), Colantonio, Carletti, Leggio (66' Panaro), Grisi (59' Delecourt), Peirano (66' Negro), Alasia, Sina, Pellicano. A disp. Frenna, Romeo, Ciccone, Cava. All. Fiuzzi. Arbitro: Zambelli di Lodi (assistenti Bondi di Genova e Gioia Dainese di Chiavari). Marcatori: 17' e 28' Scarlino, 35' Bruccini, 40' Alasia.
Basta con lo spaccio, i bivacchi e gli episodi di ubriachezza molesta: il sindaco Riccardo Tomatis decreta il "coprifuoco" serale in viale Pontelungo
Fezzanese punta sul rinforzo Lorenzo Aliboni. Il centrocampista darà sostanza ai "verdi" - Alla vigilia dell'inizio della preparazione che si terrà nel pomeriggio di domani, lunedì 4 agosto, al campo sportivo "Quartieri" di Aulla la compagine del presidente ...
Fezzanese, il mercato ora diventa bollente - Continua la campagna acquisti della Fezzanese in vista dell'imminente stagione nel campionato di Eccellenza che ingaggia altri tre nuovi giocatori.