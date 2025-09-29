Festival Treccani oltre 2mila presenze in tre giorni | Lecco risponde con entusiasmo

Leccotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa domenica 28 settembre l'ottava edizione del Festival Treccani della lingua italiana a Lecco, con un bilancio che soddisfa pienamente gli organizzatori: oltre 2mila presenze distribuite nei tre giorni di manifestazione hanno animato i diversi eventi dedicati alla parola. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: festival - treccani

