Festival Il Mito il bilancio è di 16 mila spettatori | un successo privato che contrasta con Capitale della cultura

Sedici mila presenze complessive per 6 concerti, tutti ospitati lo scorso mese di agosto alla Live Arena: Nino D’Angelo, Brunori Sas, Fabri Fibra, Umberto Tozzi, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia. È questo il bilancio del Festival Il Mito 2025 confermando come la musica dal vivo, quando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Al Festival Approdi "La morte di Babbo Natale. eutanasia di un mito sovrappeso"

Torna "MitiCu!", incanto e fascino del Festival del Mito e della cultura greca

Balenando in Burrasca, al via il festival tra mare e mito: il programma di agosto e settembre

Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025: il mito respira! Una edizione record con oltre 70.000 presenze e un cartellone di eccellenze. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra si conclude con un vortice umano e musicale senza precedenti. Grazie al nostro meraviglio - facebook.com Vai su Facebook

La Filarmonica della Scala diretta da Myung Whun Chung ? (official) e - Mao Fujita al pianoforte inaugurano il Festival MITO SettembreMusica 2025 con tre raffinatissime esecuzioni. Qui la nostra recensione. https://operalibera.net/wp/2025/09/0 - X Vai su X

Festival ’Mito 2025’. Oriente e Occidente si danno la mano - Da Vivaldi e Bach a Šostakovic, Berio, Saunders e Moussa, dalla tradizione corale sacra occidentale alle tradizioni musicali orientali, dai tempi di pace e di guerra ai fenomeni migratori con 67 ... Lo riporta quotidiano.net

Festival della cultura paralimpica, Pancalli: “Bilancio positivo, sono molto soddisfatto” - Sono davvero molto soddisfatto, perché l'obiettivo che ci eravamo posti è stato raggiunto”, lo ha detto il presidente del Cip, Luca Pancalli, in occasione ... Secondo superabile.it