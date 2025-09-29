Festival dello Sport c’è anche Spalletti con Mancini Vieira Benitez e Maresca

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ottava edizione al via il 9 ottobre a Trento presenta anche grandi allenatori. Che siparietto tra Capello e Floris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

festival dello sport c8217232 anche spalletti con mancini vieira benitez e maresca

© Gazzetta.it - Festival dello Sport, c’è anche Spalletti con Mancini, Vieira, Benitez e Maresca

In questa notizia si parla di: festival - sport

Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi

Sport musica e gastronomia: dal 17 luglio c’è il Bilancino Flood Festival

Campogalliano, musica, sport e street food al Lake Sound Festival

festival sport c8217232 spallettiFestival dello Sport, c’è anche Spalletti con Mancini, Vieira, Benitez e Maresca - L'ottava edizione al via il 9 ottobre a Trento presenta anche grandi allenatori. Segnala gazzetta.it

festival sport c8217232 spallettiSport e parole, la lezione di Spalletti. L’ex ct oggi ospite al teatro Pietro Aretino - di Gaia Papi Il sipario del Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo cala oggi con un protagonista ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Sport C8217232 Spalletti