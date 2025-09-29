Festival della Scienza vietato a Leonardo per la rivolta dei prof

Raccolta firme di accademici contro il colosso della difesa, che diserterà l'evento a Genova: «Ma non vendiamo armi a Israele».

festival scienza vietato leonardoIl Festival della Scienza stoppa Leonardo come sponsor, la Fondazione annulla la partecipazione - L’annuncio della direzione della rassegna genovese in risposta ad una raccolta firme promossa da docenti del liceo Da Vinci, la replica: “Non vendiamo armi ad ... Riporta genova.repubblica.it

festival scienza vietato leonardoFondazione Leonardo non sarà al Festival della Scienza: "Accettiamo la richiesta ma non vendiamo armi a Israele" - Fondazione Leonardo, una delle diverse fondazioni create negli anni da Leonardo, è nata nel novembre 2018 per promuovere la cultura e la formazione industriale e favorire lo sviluppo dei territori. Come scrive primocanale.it

