Festival della Scienza vietato a Leonardo per la rivolta dei prof

Raccolta firme di accademici contro il colosso della difesa, che diserterà l’evento a Genova: «Ma non vendiamo armi a Israele». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Festival della Scienza vietato a Leonardo per la rivolta dei prof

In questa notizia si parla di: festival - scienza

Musica e scienza si incontrano al festival “Blues in Campus”

Firenze, torna il festival Planetaria: scienza e arte di incontrano alla Pergola

Applausi, la scienza non esatta delle standing ovation ai festival cinematografici

Fesav - Festival della Scienza Alto Vicentino e La Via delle scienze - facebook.com Vai su Facebook

#Nutrimente Festival – #Scienza & #Cibo San Benedetto del Tronto 26-27 settembre 2025 Scopri il programma completo su http://nutrimentefestival.it - X Vai su X

Il Festival della Scienza stoppa Leonardo come sponsor, la Fondazione annulla la partecipazione - L’annuncio della direzione della rassegna genovese in risposta ad una raccolta firme promossa da docenti del liceo Da Vinci, la replica: “Non vendiamo armi ad ... Riporta genova.repubblica.it

Fondazione Leonardo non sarà al Festival della Scienza: "Accettiamo la richiesta ma non vendiamo armi a Israele" - Fondazione Leonardo, una delle diverse fondazioni create negli anni da Leonardo, è nata nel novembre 2018 per promuovere la cultura e la formazione industriale e favorire lo sviluppo dei territori. Come scrive primocanale.it