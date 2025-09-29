Festival della Scienza di Genova Leonardo Spa esclusa dall’evento dopo raccolta firme | Vendono armi a Israele durante genocidio a Gaza

Alla comunicazione della direttrice Mangili è stato allegato anche il messaggio dell’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani: “Comprendo e condivido lo sdegno per quanto sta succedendo a Gaza, ma trovo assolutamente inaccettabile dire che Leonardo sia responsabile e partecipe di quest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Festival della Scienza di Genova, Leonardo Spa esclusa dall’evento dopo raccolta firme: “Vendono armi a Israele durante genocidio a Gaza”

