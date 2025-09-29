Festival del Buon Vivere | Grande partecipazione ogni anno va meglio Pace il tema più sentito

Sedici anni e non sentirli: il Festival del Buon Vivere continua a crescere, sorprendere e riempire gli spazi cittadini. L’edizione 2025, guidata dal tema ‘ L’Intelligenza Sentimentale ’, ha fatto della coerenza e della partecipazione i suoi punti cardinali. Forlì ha risposto con entusiasmo, confermando che il Buon Vivere non è solo un cartellone di appuntamenti, ma un vero momento di cultura che di edizione in edizione si rafforza del contributo di numerose realtà del territorio. Anche se è presto per i numeri ufficiali, c’è soddisfazione e ci si sbilancia: "È andata benissimo – osserva Monica Fantini, ideatrice della manifestazione –, ogni anno ci sembra migliore del precedente, perché questo è un evento che matura di volta in volta una sua evoluzione, grazie a una partecipazione sempre più integrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

