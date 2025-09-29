Feste del raccolto | le antiche tradizioni che celebrano l’autunno dove e quando

L’ autunno, stagione di passaggio e trasformazione, da sempre ha rappresentato un momento centrale per le società agricole. Era il tempo in cui i campi restituivano gli ultimi frutti dopo mesi di lavoro, ma anche un periodo in cui ci si preparava al riposo invernale, occasione di riunione e ringraziamento per la generosità della madre terra e osservazione della natura, immersa nel cambiamento. Le feste del raccolto tradizionalmente siglavano la fine dei contratti agricoli e l’inizio di nuove attività, unendo convivialità e senso sacro. Fino alla fine del mese di settembre si raccoglievano le noci, considerate frutti magici e propiziatori, mentre in ottobre iniziava la stagione delle castagne, alimento fondamentale per le comunità montane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

