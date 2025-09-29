Festa per il nuovo traguardo Ecoarea Startup Lab riconosciuto incubatore certificato dal ministero

Il 26 settembre Ecoarea Startup Lab, a Cerasolo Ausa di Coriano, ha festeggiato un riconoscimento che segna un passaggio decisivo: l’abilitazione come Incubatore certificato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un traguardo che rafforza l’ecosistema dell’innovazione in Romagna e apre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it