Tempo di lettura: < 1 minuto " Avere ospitato nel nostro territorio ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti nazionali e il nostro leader Antonio Tajani è motivo di orgoglio per il Sannio. Non si è trattato soltanto di una pagina politica importante, ma di un modello politico da perpetrare. L'investimento politico che il presidente Antonio Tajani e il coordinatore regionale Fulvio Martusciello stanno facendo sul Sannio, insieme al lavoro instancabile dell'onorevole Francesco Maria Rubano, dimostra quanto credano in questo territorio e puntino su di esso come laboratorio politico e centro propulsore di nuove energie".

© Anteprima24.it - Festa Forza Italia a Telese, Cataudo: “Tajani e Martusciello investono sul Sannio”