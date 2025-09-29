Festa Forza Italia a Telese Cataudo | Tajani e Martusciello investono sul Sannio

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Avere ospitato nel nostro territorio ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti nazionali e il nostro leader Antonio Tajani è motivo di orgoglio per il Sannio. Non si è trattato soltanto di una pagina politica importante, ma di un modello politico da perpetrare. L’investimento politico che il presidente Antonio Tajani e il coordinatore regionale Fulvio Martusciello stanno facendo sul Sannio, insieme al lavoro instancabile dell’onorevole Francesco Maria Rubano, dimostra quanto credano in questo territorio e puntino su di esso come laboratorio politico e centro propulsore di nuove energie”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

