Festa Forza Italia a Telese Cataudo | Tajani e Martusciello investono sul Sannio
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Avere ospitato nel nostro territorio ministri, sottosegretari, parlamentari, dirigenti nazionali e il nostro leader Antonio Tajani è motivo di orgoglio per il Sannio. Non si è trattato soltanto di una pagina politica importante, ma di un modello politico da perpetrare. L’investimento politico che il presidente Antonio Tajani e il coordinatore regionale Fulvio Martusciello stanno facendo sul Sannio, insieme al lavoro instancabile dell’onorevole Francesco Maria Rubano, dimostra quanto credano in questo territorio e puntino su di esso come laboratorio politico e centro propulsore di nuove energie”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: festa - forza
“Festa Azzurra“. Forza Italia lancia la campagna
La forza di un team giovane. Alla festa dei dieci anni tutti insieme a suonare
Festa d'Estate a Forza d'Agro: balli tradizionali e degustazioni
LIBERTÀ, FESTA DI FORZA ITALIA A TELESE TERME, ASSESSORE REGIONALE CUPPARO: IL MANIFESTO DELLA LIBERTÀ RILANCIA L’IDENTITÀ DI FORZA ITALIA - X Vai su X
Finiti i canti e balletti di Tajani alla festa di Forza Italia partono i festeggiamenti delle banche. Il Ministro ha confermato che non metteranno "MAI" tasse sugli extraprofitti miliardari. Ci accusavano falsamente di assistenzialismo quando facevamo misure per chi - facebook.com Vai su Facebook
Telese, il sindaco Caporaso: “Festa di Forza Italia ha dato lustro a tutta la provincia” - La Festa Nazionale di Forza Italia, svoltasi nel Parco delle Terme, ha trasformato la città sannita in un vero palcoscen ... Segnala ntr24.tv
Telese Terme, Festa Nazionale Forza Italia: il bilancio - Per tre giorni Telese Terme è stata il centro del dibattito politico nazionale. sciscianonotizie.it scrive