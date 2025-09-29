La festa di San Michele si è aperta sabato sera tra tante novità, come annunciato dal Comitato organizzatore, ed una buona affluenza di pubblico. La prima serata porta con sé da sempre l’effetto meraviglia nello scoprire quali sono i temi dei quattro rioni nei loro spettacoli di teatro in strada. I temi sono "Cuore senza confini" del Verde, il Rione dell’Arte, detentore del titolo; "Come un fiore che non passa mai" è il tema del Bianco, il Rione della Torre; "Opzione Z" è quanto ha messo in scena il Celeste, il Rione dell’Arcangelo; infine il Giallo, Rione del Leone ha optato per "Te lo do io il boogie woogie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa di San Michele. Applausi per la sfilata. Al Verde la prima gara